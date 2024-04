POL-LDK: + Anhänger verschwunden + Einbruch scheitert + Vandalen am Tennisheim + Handtasche erbeutet + Promillefahrer erwischt + Berauscht auf E-Scooter unterwegs +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Breitscheid-Gusternhain: Dieb stiehlt Anhänger

Ein unbekannter Dieb klaute in der vergangenen Woche in Gusternhain einen Pkw-Anhänger. Der Anhänger stand in der Zeit Dienstag, 09.04.2024, 13:00 Uhr bis Donnerstag, 11.04.2024, 18:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Hoher Weg 4. Ein Bekannter des Besitzers bemerke, dass der Anhänger nicht mehr auf dem Parkplatz abgestellt war und verständigte die Polizei. Der Wert des Anhängers wird auf 3.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter oder zum Verbleib des Anhängers mit dem amtlichen Kennzeichen DIL - L 837 nehmen die Ermittler der Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen. (A.J.)

Dillenburg: Einbrecher scheitert an Wohnungstür

In der Nacht von Donnerstag, 11.04.2024, 22:00 Uhr auf Freitag, 12.04.2024, 01:00 Uhr, hatte ein unbekannter Dieb keinen Erfolg bei dem Versuch eine Wohnungstür aufzubrechen. Der Dieb verschaffte sich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Hindenburgstraße und versuchte anschließend die Wohnungstür gewaltsam zu öffnen. Jedoch hielt die Tür stand, sodass dem Dieb ein Eindringen in die Wohnung verwehrt blieb. Die Schäden des Einbruchsversuchs belaufen sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat den Einbrecher im genannten Zeitraum in der Hindenburgstraße beobachtet? Hinweise bitte unter Tel.: (02771) 9070 an die Polizei in Dillenburg. (A.J.)

Dillenburg: Randalierer auf Tennisgelände

Rund 500 Euro Schaden verursachten Randalierer, die in der Nacht von Freitag (12.04.2024) auf Samstag (13.04.2024) auf das Gelände des Tennisvereins Dillenburg - in der Straße "Auf der Schütte" - gelangt waren. Eine Fensterscheibe am Vereinsheim ging hierbei zu Bruch, außerdem demolierten die unbekannten Täter im Terrassenbereich Gartenmöbel. Zu der Sachbeschädigung kam es zwischen 20:30 Uhr und 06:30 Uhr. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070. (A.J.)

Haiger: Handtasche aus Clio erbeutet -

Mit einer Handtasche samt Schlüssel, Ausweis, Bankkarten und einer Geldbörse suchte ein Autoaufbrecher in der Bahnhofstraße das Weite. Am Freitagabend, zwischen 18.25 Uhr und 18.35 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 5 ein schwarzer Renault Clio. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür und griff sich vom Beifahrersitz die unter einer Jacke liegende Handtasche. Für eine neue Scheibe werden ca. 300 Euro fällig. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Promillefahrer erwischt -

Am frühen Sonntagmorgen zogen Herborner Polizisten einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 02.30 Uhr stoppten die Ordnungshüter den Fahrer eines VW Busses auf der Burger Straße. Da der 47-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen sie ihn pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,42 Promille. Auf der Wache nahm ihm ein Arzt eine Blutprobe ab - zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Anschließend durfte der Breitscheider die Polizeistation wieder verlassen.

Wetzlar: Berauscht auf E-Scooter unterwegs -

Mit einer Blutentnahme endete am Freitagabend die E-Scooterfahrt eines 24-Jährigen. Der Wetzlarer war gegen 22.00 Uhr mit seinem Gefährt auf der Brückenstraße unterwegs. Er fiel auf, da der Scooter kein gültiges Versicherungskennzeichen hatte. Reaktions- und Konzentrationstest ließen die Vermutung zu, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Wegen der Drogenfahrt kommt nun ein Strafverfahren auf ihn zu.

