Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Hakenkreuz in Aßlar geschmiert + Wohnung in Wetzlar durchwühlt + In Weidenhausen über Terrassentür eingebrochen +

Dillenburg (ots)

Aßlar: Hakenkreuz geschmiert -

An einem in der Straße "Ziegelei" abgestellten Container sprühte ein Unbekannter ein schwarzes Hakenkreuz. Ein kommunaler Mitarbeiter entdeckte das etwa 40 cm große nationalsozialistische Symbol heute Morgen. Wann der Täter das Hakenkreuz dort aufsprühte kann derzeit nicht gesagt werden. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen: Wer kann Hinweise zu dem Sprayer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Wohnung durchwühlt -

Auf Beute aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses hatten es Diebe am Donnerstag in der Silhöferstraße abgesehen. Zwischen 14.30 Uhr und 20.30 Uhr drangen sie ins Treppenhaus ein und machten sich an der Tür der im ersten Obergeschoss gelegenen Wohnung zu schaffen. Anschließend suchten sie im Inneren nach Beute und ließen eine geringe Menge an Bargeld mitgehen. Die Aufbruchschäden summieren sich auf rund 300 Euro. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Wetzlarer Kripo unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Hüttenberg - Weidenhausen: Über Terrassentür eingestiegen -

Mit Schmuck, Bargeld, Unterhaltungselektronik sowie einer Playstation suchten Einbrecher in der Straße "Am Gänsegraben" das Weite. Die Täter brachen die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und stiegen ein. Auf der Suche nach Beute durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Eine Liste der gestohlenen Gegenstände liegt der Polizei noch nicht vor. Zeugen, die die Täter am Donnerstag, zwischen 05.50 Uhr und 21.00 Uhr beobachteten oder denen am Gänsegraben in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell