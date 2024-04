Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Unfallfluchten in Haiger, Sinn, Wetzlar, Hohensolms und Dillenburg + Roller in Atzbach gestohlen +

Dillenburg (ots)

Nach Verkehrsunfallfluchten in Haiger, Sinn, Wetzlar, Hohensolms und Dillenburg sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu den jeweiligen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeuge machen können. Hinweise nehmen die aufgeführten Polizeistationen entgegen.

In Haiger ließ ein flüchtiger Unfallfahrer einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro an einer geparkten A-Klasse zurück. Der schwarze Mercedes stand in der Zeit von Montag, gegen 17.00 Uhr bis Dienstagmorgen, gegen 09.30 Uhr auf einem Parkplatz der Isabellenstraße 7. Vermutlich beim Rangieren beschädigte der Unbekannte die vordere Stoßstange. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Am Montagmorgen erwischte es in Sinn den Besitzer eines schwarzen Ford Fiesta. Der Kleinwagen stand zwischen 09.15 Uhr und 10.00 Uhr in der Straße "Im Triesch" auf einem Parkstreifen in Höhe der VR-Bank. Beim Vorbeifahren oder Ein- oder Ausparken stieß der flüchtige Unfallfahrer auf der Fahrerseite gegen die vordere Stoßstange. Die Reparatur wird rund 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

In der Jahnstraße in Sinn prallte ein flüchtiger Unfallfahrer gegen einen weißen Audi Q5. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen den hinteren Kotflügel und die hintere Tür auf der Beifahrerseite des SUV prallte und dort einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zurückließ. Zeugen, die den Zusammenstoß am Mittwoch vergangener Woche, zwischen 12.20 Uhr und 14.00 Uhr auf dem Schotterparkplatz eines Reifenhandels beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Nach einem Unfall auf dem Robert-Koch-Weg fahndet die Polizei nach der Fahrerin eines weißen Audi A1. Die war am Mittwochmorgen, gegen 07.50 Uhr von der Polizeistation kommend in Richtung Spilburg unterwegs. Offensichtlich ärgerte sich die Fahrerin über die dort geschlossene Schranke, die ihre Weiterfahrt verhinderte. Sie lenkte ihren weißen Audi in eine Grundstückseinfahrt und setzte rückwärts zurück. Hierbei übersah sie eine in Richtung Polizeistation hinablaufende Fußgängerin. Die 20-jährige Hüttenbergerin sprang zur Seite, um nicht von dem Heck des Audis erfasst zu werden. Dadurch kam die junge Frau zu Fall. Der Audi fuhr in Richtung Polizeistation davon. Die Hüttenbergerin trug leichte Verletzungen an Knöchel und Knie davon. Sie kann die Fahrerin im weißen Audi A1 wie folgt beschreiben: Etwa Mitte 50 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle Haare und dunklen Teint. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat das Wendemanöver des weißen Audis am Mittwochmorgen, gegen 07.50 Uhr im Robert-Koch-Weg noch beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität der Fahrerin oder weitere Angaben zum weißen Audi machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Am Sonntagnachmittag stürzte auf der Landstraße zwischen dem Erdaer Kreuz und Hohensolms ein Motorradfahrer, nachdem er mutmaßlich von einem einbiegenden Autofahrer behindert wurde. Gegen 17.00 Uhr war der 34-Jährige Biker als erster von mehreren hintereinanderfahrenden Motorradfahrern auf der Landstraße unterwegs, als der schwarze Van von einem landwirtschaftlichen Weg auf die Landstraße einbog. Hierdurch musste der in Gießen lebende Motorradfahrer stark abbremsen, verlor die Kontrolle über seine Suzuki und schlitterte über den Boden. Der Fahrer des schwarzen Van stoppte und telefonierte mit der Rettungsleitstelle, während die zur Gruppe gehörenden Bike sich um den Schwerverletzten kümmerten. Eine zufällig vorbeifahrende Rettungswagenbesatzung hielt an und übernahm die Erstversorgung des Verletzten - der Fahrer im schwarzen Van fuhr daraufhin davon. Ermittlungen führten letztlich zu dem mutmaßlichen Fahrer des schwarzen Ford S-Max. Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei sucht weitere Zeugen des Unfallgeschehens, insbesondere solche, die den Fahrer des schwarzen Van beschreiben können. Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Am Montag, zwischen 10.50 Uhr und 12.30 Uhr beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Pendlerparkplatz seitlich des Dillenburger Bahnhofs einen dort abgestellten grauen Renault Espace. Der Flüchtige stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Front des Franzosen und ließ einen Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zurück. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Lahnau-Atzbach: Roller gestohlen -

Mit einen rund 500 Euro teuren Yamaha-Roller machten sich Diebe im Kastanienweg aus dem Staub. Am Dienstagabend, zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr stand das nicht zugelassene Gefährt in Höhe der Hausnummer 8. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Rollers nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

