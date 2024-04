Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Anhänger in Dillenburg gestohlen + Kamera und Bewegungsmelder von Schulgelände mitgehen lassen + Unfallflucht in Dillenburg und Driedorf +

Dillenburg

Dillenburg: Anhänger geklaut -

Am zurückliegenden Wochenende schlugen Anhängerdiebe in der Straße "Auf der Schütte" zu. Der Anhänger vom Hersteller Humbaur mit dem Kennzeichen LDK-DG 258 stand auf dem Parkplatz Ecke Kutschenweg. Zeugen, die den Diebstahl zwischen Samstagmittag und Montagmorgen beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des etwa 1.500 Euro teuren Anhängers machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg - Frohnhausen: Diebe an der Goldbachschule -

Ein Bewegungsmelder und eine Überwachungskamera ließen Diebe vom Schulgelände in der Rheinstraße mitgehen. Im Zeitraum 28.03.2024 (Donnerstag), gegen 13.00 Uhr und dem 08.04.2024 (Montag), gegen 06.40 Uhr rissen die Unbekannten die Geräte von der Außenfassade der Goldbachschule ab und machten sich mit der rund 500 Euro teuren Beute aus dem Staub. Die Reparatur der durch den Diebstahl verursachten Beschädigungen wird weitere 1.500 Euro kosten. Hinweise zu den Dieben nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Beim Rangieren Seat beschädigt -

Auf der Rückseite eines Hauses in der Maibachstraße, ließ ein flüchtiger Unfallfahrer einen Schaden von rund 500 Euro an einem dort geparkten Seat zurück. Momentan geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer am Freitag, zwischen 09.00 Uhr und 14.30 Uhr auf der Rückseite der Hausnummer 2 beim Rangieren gegen die hintere Stoßstange des Ibizas stieß. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Driedorf: Gegen Mauer gefahren und geflohen -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag in der Herborner Straße, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Zwischen 15.40 Uhr und 15.50 Uhr schreckte ein lauter Knall die Anwohner auf. Als sie nachschauten, entdeckten sie die durch einen Unfallfahrer frisch beschädigte Grundstücksmauer. Von dem Unfallfahrer war allerdings nichts mehr zusehen. Vermutlich war dieser beim Wenden oder Rangieren gegen die Mauer geprallt und hatte sich schließend aus dem Staub gemacht. Angaben zu den Reparaturkosten an der Mauer können noch nicht gemacht werden. Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell