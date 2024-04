Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Bus und Pkw frontal zusammengeprallt + Stoffverdeck zerschnitten + Einbruch in Veranstaltungshalle +

Dillenburg (ots)

Mittenaar-Offenbach: Frontalcrash mit Bus´-

Eine Schwer- und drei Leichtverletzte sowie zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, heute Morgen auf der Bundesstraße bei Offenbach. Gegen 09.00 Uhr war die 52-jährige Fahrerin eines Opel Corsas von Bischoffen in Richtung Offenbach unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sie in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet und dort frontal in einen Linienbus prallte. Der Corsa überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls riss der Motorblock des Opels heraus. Die im Landkreis Gießen lebende Frau wurde von Ersthelfern aus ihrem Fahrzeug geborgen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt. Sie trug schwere Verletzungen davon, ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Zwei Fahrgäste und der Fahrer des Linienbusses erlitten einen Schock. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm ihre Erstversorgung. Die Feuerwehr rückte aus und übernahm gemeinsam mit der Straßenmeisterei die Reinigung der Fahrbahn. Bis gegen 10.30 Uhr musste die Bundesstraße für den Verkehr voll gesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 9.000 Euro.

Wetzlar-Dillfeld: Einbruch in Event-Gebäude -

Am Wochenende nahmen Einbrecher eine Veranstaltungshalle im Dillfeld ins Visier. Am Sonntagmorgen, zwischen 04.00 Uhr und 12.00 Uhr verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Nach einer ersten Einschätzung des Betreibers fehlt aus dem Büro eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher am Sonntagmorgen an der Veranstaltungshalle beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Stoffverdeck beschädigt -

Auf rund 3.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den Unbekannte an dem Verdeck eines Mercedes zurückließen. Der blaue SL parkte am Sonntagnachmittag, zwischen 16.10 Uhr und 17.00 Uhr an der Sportanlage Braunfels. Mit einem Messer schnitten die Unbekannten zwei Schlitze in das Stoffverdeck des Cabriolets. Hinweise zu den Vandalen nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

