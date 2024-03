Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Jahreshauptversammlung des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst - Ehrung langjähriger Mitglieder

Tönisvorst (ots)

Zu ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung trafen sich die 28 Mitglieder des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr im Gerätehaus des Löschzuges Vorst.

Der erste Vorsitzende, Patrick Loyen, dankt den Mitgliedern für ihr Engagement im Jahr 2023 und blickt auf eine Vielzahl an Auftritten zurück. Diese fanden bei den verschiedensten Anlässen wie etwa Schützenfeste, kirchliche Aktivitäten oder Martinsumzüge in Tönisvorst und der Umgebung statt. Hinzu kommen noch Auftritte im Rahmen von Jubilar-Ehrungen oder Geburtstagsständchen für die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst. Jens Griese, der Leiter der Tönisvorster Feuerwehr, dankte allen Mitgliedern herzlich für die geleistete Arbeit und betonte, dass der Musikzug ein überregionales Aushängeschild der Feuerwehr ist.

Das der Musikzug eine lange Tradition hat, ist auch an der Dauer der Mitgliedschaften zu erkennen. So dankte der Vorstand Jens Heenen für eine 10-jährige Mitgliedschaft und Klaus Nolting für eine 25-jährige Mitgliedschaft und zeichnete die beiden aus. Nach vielen Jahren als Kassierer stellte Albert Roesges seinen Posten und zur Verfügung und trat nicht mehr zur Wahl an. Diese konnte Darleen Loyen einstimmig für sich entscheiden. Die Mitglieder dankten Albert Roesges für die Leistung in den vergangenen Jahren. Als besonderes, nicht musikalisches Highlight findet in diesem Frühjahr die Anpflanzung eines Baumes statt. Dieser soll an die verstorbenen Mitglieder erinnern und in einer Grünanlage in Vorst wachsen. Für das aktuelle Jahr gibt es bereits eine Vielzahl an Auftrittsanfragen, so dass die Musiker wieder oft zu hören sein werden.

Musiker, oder solche die es gerne werden möchten, sind immer herzlich willkommen. Die Proben finden wechselnd donnerstags und freitags von 20 bis 22 Uhr im Feuerwehr-Gerätehaus an der Vorster Lindenallee statt. Alle Informationen gibt es beim ersten Vorsitzenden Patrick Loyen (E-Mail: patrick.loyen@feuerwehrtoenisvorst.de).

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell