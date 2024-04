Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zubehör von Anhänger abmontiert + Mit Alkohol hinters Steuer gesetzt - Unfall

Dillenburg (ots)

Haiger: Zubehör von Anhänger abmontiert

Diebe machten sich zwischen dem 31.03.2024, 13:30 Uhr und dem 01.04.2024, 12:00 Uhr an einem Anhänger in der Straße Lindesrain zu schaffen. Sie begaben sich auf das Gelände der Kfz-Autoteile Firma und montierten neben einem Stützrad, die Seilwinde und die Anhängervorrichtung mit Auflaufbremse ab. Die Polizei beziffert den Schaden mit etwa 1.900 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Zeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 in Verbindung zu setzen.

Haiger: Mit Alkohol hinters Steuer gesetzt - Unfall

Unter Alkoholeinfluss setzte sich gestern Abend (04.04.2024) ein 36-Jähriger hinter das Steuer seines Audis und fuhr los. Er fuhr gegen 21:05 Uhr auf der B277 von Dillenburg in Richtung Haiger. In Höhe des Abzweigs nach Sechshelden (zur K49) nahm er offensichtlich den Kreisverkehr nicht wahr und fuhr gerade aus durch den Kreisel. Der weiße Q3 durchschlug die Schutzplanke und stürzte eine rund vier Meter tiefe Böschung hinunter. Der Audi überschlug sich und blieb in mehreren Metern Entfernung zur Straße auf dem Dach liegen. Ersthelfer befreiten den verletzten Fahrer aus seinem demolierten Fahrzeug. Rettungskräfte brachten den schwer Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus. Ein, bei dem aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein stammenden Unfallfahrer, durchgeführter Atemalkoholtest brachte es auf über 1,1 Promille. Sein Audi musste abgeschleppt werden, er hat nur noch Schrottwert. Der Gesamtunfallschaden wird mit 23.000 Euro beziffert. Neben Polizei und Rettungskräfte war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die B277 im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

