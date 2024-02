Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche und Einbruchsversuche im Kreisgebiet

Bild-Infos

Download

Neuss / Meerbusch / Korschenbroich / Jüchen / Dormagen (ots)

Am Freitag (16.2.) kam es zwischen 18:30 Uhr und 21:50 Uhr auf der Fasanenstraße in Grefrath zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte schlugen nach ersten Erkenntnissen die Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zum Objekt. Mehrere Räume wurden durchwühlt, ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Im Meerbuscher Ortsteil Büderich auf dem Brühler Weg kam es am Freitag (16.2.) zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. An der Wohnungstür sind mehrere Hebelmarken zu erkennen. Offenbar ließen die Unbekannten jedoch wieder von der Tür ab.

In der Zeit zwischen Montag (12.02.), 16:00 Uhr, und Samstag (17.02.), 19:00 Uhr, wurde im Ortsteil Osterath auf der Straße Kamperweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Hauseingangstür gewaltsam geöffnet. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Im Korschenbroicher Stadtteil Pesch sind Unbekannte am Freitag (16.02.) zwischen 16:15 Uhr und 19:00 Uhr in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Taubenschlag" eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen sie eine Terrassentür ein und gelangten so in das Haus. Sämtliche Räume wurden durchwühlt.

In der Zeit zwischen Donnerstag (15.02.), 18:00 Uhr, und Samstag (17.02.), 11:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Helene-Lange-Straße ein. Unbekannte verschafften sich nach ersten Erkenntnissen über den Kellerschacht im Vorgarten, durch Aufhebeln des dortigen Fensters, Zugang zum Objekt und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen.

Auf der Lindenstraße in Jüchen-Neuenhoven kam es am Sonntag (18.02.), zwischen 08:00 Uhr und 16:40 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Tür im hinteren Bereich des Hauses gewaltsam aufgebrochen und Werkzeug entwendet.

Im Dormagener Ortsteil Delhoven auf dem Meisenweg blieb es am Freitag (16.02.), zwischen 14:00 Uhr und 19:50 Uhr, bei einem Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch augenscheinlich misslang.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Die Polizei rät: Haben Sie beim Einbruchschutz insbesondere auch Ihre Fenster im Blick - vor allem, wenn diese leicht erreichbar sind. Ein nicht ausreichend gesichertes Fenster oder die Terrassen- bzw. Balkontür ist mit einem einfachen Werkzeug schnell aufgehebelt. Die Fachberater der Kripo zeigen Ihnen, worauf es bei einer effektiven Sicherung ankommt. Vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Beratung unter Telefon 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell