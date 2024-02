POL-NE: Kind bei Unfall verletzt

Grevenbroich (ots) - Am Donnerstag (15.02.) kam es gegen 21:00 Uhr im Einmündungsbereich der L375 / K39 in Höhe des Neurather Sees zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Was war passiert? Ein 23-jähriger Grevenbroicher beabsichtigte, von der L375 nach links auf die K39 abzubiegen, um seine Fahrt in Richtung Frimmersdorf fortzusetzen. Hierbei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen aus ...

