Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Einbruch in Rewe-Markt scheitert + Baucontainer aufgebrochen + Hyundai touchiert + Peugeot beschädigt

Dillenburg (ots)

Herborn-Seelbach: Einbruch in Rewe-Markt scheitert

In der vergangenen Nacht machten sich Unbekannte an der Eingangstür des Rewe-Marktes in der Marburger Straße zu schaffen. Sie hebelten die äußere Glasschiebetür des Lebensmittelmarktes auf und gelangten in den Vorraum. Die dahinter befindliche Glasschiebetür hielt den Aufbruchsversuchen offenbar stand, so dass die Diebe nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht in den Verkaufsraum gelangten und ohne Beute flüchteten. Die Polizei beziffert den Schaden an der Tür mit mehreren hundert Euro. Zeugen, denen zwischen 22:15 Uhr am gestrigen Abend (03.04.2024) und 05:55 Uhr heutige Morgen (04.04.2024) verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rewe-Einkaufsmarktes aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar- Baucontainer aufgebrochen

Gestern Morgen (03.04.2024), gegen 10:00 Uhr, wurde der Polizei ein aufgebrochener Container auf einer Baustelle gemeldet. Diebe hatten das Vorhängeschloss eines Baucontainers in der Edgar-Hobinka-Straße zerstört. Im Anschluss betraten sie den Container und stahlen aus dem Inneren eine Bosch Flexmaschine und eine Dewald Bohrmaschine. Der Schaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 zu kontaktieren.

Haiger: Hyundai touchiert

Zwischen dem 31.03.2024, 21:00 Uhr und dem 02.04.2024, 05:00 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand in der Straße "Im Reiffenberger" abgestellten Hyundai an der linken vorderen Fahrzeugseite. Ohne sich um den 3.000 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete er. Im Bereich des beschädigten roten i10 fanden die Ermittler Fahrzeugteile von einem Anhänger. Die Polizei sucht nun Zeugen: Wem ist ein Fahrzeug mit Anhänger aufgefallen? Wer kann Angaben zu einem vermeintlichen Autoankäufer geben, der in diesem Bereich unterwegs war? Bei diesem soll es sich um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann mit Glatze gehandelt haben. Laut Zeugen soll er Osteuropäer gewesen sein. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Peugeot beschädigt

Am 28.03.2024 stellte die Besitzerin eines Peugeot ihren weißen 2008, um 16:15 Uhr, am rechten Fahrbahnrand im Falkensteinweg ab. Als sie eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der Frontstoßstange ihres Peugeot. Offenbar war ein Unbekannter in diesem Zeitraum rückwärts gegen die Front gefahren und hatte einen 2.000 Euro teuren Schaden verursacht. Im Anschluss fuhr er davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell