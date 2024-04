Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + BMW landet auf dem Dach + Drei Pkw in Flammersbach zerkratzt + Haus brennt in Rabenscheid + In Halle in Mittenaar eingebrochen +

Dillenburg (ots)

Haiger - A45: Aquaplaning lässt BMW schleudern -

Mit leichten Verletzungen überstand ein 49-jähriger BMW-Fahrer einen Aquaplaning-Unfall. Der Rheinland-Pfälzer war am Montagmorgen, gegen 06.20 Uhr auf der Sauerlandlinie in Richtung Dortmund unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Haiger-Burbach verlor er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Sein Wagen kam auf dem Dach zum Stehen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung. Die Höhe der Blechschäden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Haiger - Flammersbach: Autos zerkratzt -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte vergangene Woche an drei in Flammersbach geparkten Autos aus. In der Erlenstraße erwischte es den Besitzer eines blauen Skoda Citigo, den eines roten Mazda Cx5 sowie den eines grauen Opel Merivas. Die Lackierkosten summieren sich auf etwa 14.000 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagabend, gegen 17.00 Uhr und Freitagnachmittag, gegen 16.20 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Breitscheid-Rabenscheid: Wohnhausbrand Waldstraße -

Am frühen Montagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Hausbrand in der Waldstraße aus. Anwohner hatten gegen 02.30 Uhr den Brand bemerkt und die Rettungskräfte informiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten bereits Teile der Garage, des Vordaches sowie des Hauses selbst. Menschen befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht in dem Haus - die Brandbekämpfer brachten einen Hund in Sicherheit. Angaben zur Brandursachen können derzeit noch nicht gemacht werden - die Kriminalpolizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Ebenso ist die Höhe der Brandschäden noch nicht zu beziffern.

Mittenaar: In Halle eingebrochen -

Eine Lagerhalle im Gewerbeparkring rückte am Montagabend in den Fokus unbekannter Einbrecher. Gegen 23.10 Uhr lösten die Unbekannten den Einbruchalarm aus. Mehrere Streifen der Polizei machten sich auf den Weg nach Ballersbach - bis zu deren Eintreffen waren die Täter bereits verschwunden. Die Diebe traten die Scheibe eines Rolltores ein und hatten es offensichtlich auf Kupferteile abgesehen. Die Polizei geht Hinweisen nach, wonach vier dunkel gekleidete Personen mit einem weißen Transporter von der Lagerhalle flüchteten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher oder den weißen Transporter am Montagabend im Gewerbeparkring beobachtet? Wem ist dieser Wagen oder die vier dunkel gekleideten Männer dort nach dem Einbruch aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

