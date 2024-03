Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Scheibe der Stadthalle in Dillenburg eingeworfen

Dillenburg (ots)

Dillenburg:

In der Bismarckstraße warfen Unbekannte eine Scheibe der Stadthalle ein. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Montag (25.03.24) zwischen 09.00 und 15.00 Uhr. Zeugen, die Hinwiese auf den Verursacher des etwa 1.000 Euro hohen Schadens geben können werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

