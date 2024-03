POL-LDK: + Deutschlandfähnchen mit Hakenkreuze in Vorgärten + Verletzte nach Aufprall in Eibelshausen + Schaufel für Radlader geklaut + Einbrecher scheitern an Metzgereischloss +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dietzhölztal-Mandeln: Deutschlandfahnen mit Hakenkreuz -

In der Nacht von Freitag auf Samstag steckten Unbekannte Deutschlandfähnchen, auf denen mit Filzstift Hakenkreuze gemalt wurden, in Mandelner Vorgärten. Die etwa DinA3 großen Fähnchen steckten in drei Vorgärten von Mehrfamilienhäusern in der Laaspher Straße und der Friedhofstraße. Derzeit sieht die Polizei keinen rechtspolitischen Zusammenhang zu den Bewohnern der Häuser. Offensichtlich wurden die Fähnchen wahllos in die Vorgärten platziert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und fragt: Wer hat die Täter zwischen 18.00 Uhr und 13.00 Uhr beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu den Unbekannten machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eibelshausen: Aufprall fordert Verletzte -

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, das ist die vermutete Unfallursache eines Zusammenpralls am Samstagnachmittag in der Bergstraße. Gegen 15.00 Uhr war die 78-jährige Fahrerin eines Kia-Kleinwagens auf der Rehgartenstraße in Richtung Hosbachstraße unterwegs. Dort verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen und rutschte in einen geparkten Audi. Die Dietzhöltalerin und ihre gleichaltrige Mitfahrerin aus Eschenburg trugen Prellungen davon und klagten über Bauch- und Rückenschmerzen. Beide kamen mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus. Die Höhe der Blechschäden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 11.000 Euro.

Solms-Oberndorf: Radladerschaufel gestohlen -

Von einer Baustelle in der Verlängerung des Weidfeldswegs ließen Diebe am Wochenende eine Radladerschaufel mitgehen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen Freitagmorgen, gegen 11.00 Uhr und Montagmorgen, gegen 07.00 Uhr die dort frei liegende und etwa zwei Meter breite Schaufel auf einen Transporter oder Laster luden und mit der rund 5.000 Euro teuren Beute davonfuhren. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Schaufel nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Waldsolms - Brandoberndorf: Tür hält Einbruchversuch stand -

Ungebetene Gäste suchten am Wochenende die Metzgerei in der Straße "Unterseite" auf. In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten die Unbekannten eine Tür zum Geschäft aufzubrechen. Sie scheiterten und ließen Schäden an dem Schloss zurück. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer hat die Einbrecher zwischen 18.20 Uhr und 06.00 Uhr beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

