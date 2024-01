Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fahrzeugbrand - Geschlagen und getreten - Reizgas gesprüht - Polizeibeamte bei Widerstand leicht verletzt - Pedelec entwendet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Fahrzeugbrand

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, der am Dienstagmorgen gegen 4.20 Uhr beim Brand eines Fahrzeuges entstand. Ein Lkw, der in der Daimlerstraße abgestellt war, fing aus bislang unbekannter Ursache an zu brennen. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bereich des Führerhauses aus.

Aalen: Geschlagen und getreten

Leichte Verletzungen erlitt ein 17-Jähriger am Montagabend durch die Schläge eines bislang unbekannten Mannes. Der Jugendliche war zusammen mit drei Freunden in der Bahnhofstraße unterwegs, als er von zwei Personen angesprochen und anschließend von einem der beiden ins Gesicht geschlagen und gegen die Beine getreten wurde. Die Hintergründe des Angriffs sind unklar und Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Aalen aufgenommen wurden. Sachdienliche Hinweise bitte unter Tel.: 07361/5240.

Aalen: Reizgas gesprüht

Gegen 20 Uhr am Montagabend sprühte ein Unbekannter einem 45-jährigen alkoholisierten Mann, der sich im Bereich des Aalener Busbahnhofs aufhielt und zuvor anscheinend mehrere Frauen im Bahnhofsbereich angesprochen habe, CS-Gas ins Gesicht und flüchtete anschließend. Von dem Unbekannten ist lediglich bekannt, dass er schwarze Haare hat. Zeugenhinweise zu dem Vorfall nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Westhausen: Polizeibeamte bei Widerstand leicht verletzt

In den vergangenen Wochen beging ein Mann im Bereich Westhausen eine Vielzahl von Straftaten, die sich gegen Personen seines persönlichen Umfeldes richteten. Als er am Montagmittag kurz nach 12 Uhr in einem Autohaus aufschlug und die anwesenden Personen beleidigte, verständigten diese die Polizei. Als die Polizeibeamten das Tankstellengelände betraten, fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug zwischen den Zapfsäulen auf die Beamten zu, weshalb ein Polizist zur Seite ausweichen musste, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden. Der Mann beschleunigte sein Fahrzeug und fuhr rücksichtslos auf die Aalener Straße ein. Anhaltesignale wie Blaulicht und Martinshorn ignorierte er und überholte vor dem Bahnübergang trotz Gegenverkehr zwei Fahrzeuge. Beide mussten auf den Bordstein auseichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. In der Silvesterstraße stellte der Mann sein Fahrzeug ab und lief in Richtung eines Gebäudes, obwohl er mehrfach aufgefordert wurde, stehen zu bleiben. Gegen seine vorläufige Festnahme wehrte er sich vehement, wobei er auch nach den Beamten mit einem Holzstück, welches er von einem Tisch nahm, um sich schlug. Bei den Widerstandshandlungen, bei denen letztlich Pfefferspray gegen den Mann eingesetzt werden musste, erlitten zwei Beamte Verletzungen. Eine Beamtin musste über Nacht im Krankenhaus bleiben. Insgesamt waren 10 Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz, darunter zwei Streifen der Polizeihundeführerstaffel. Personen, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 in Verbindung zu setzen.

Aalen: Rotlicht missachtet

Trotz führ ihn geltendes Rotlicht fuhr ein 68-Jähriger am Montagvormittag gegen 11 Uhr mit seinem Skoda in den Kreuzungsbereich Stuttgarter Straße Julius-Bausch-Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat eines 65-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aalen: Pedelec entwendet

Zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr und Samstagmittag, 13.30 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einer Tiefgarage im Albatrosweg insgesamt drei Pedelec im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Bei den Rädern handelt es sich um ein Rad der Marke Iconic und zwei der Marke Premio. Hinweise auf den Tätern bzw. den Verbleib der entwendeten Pedelec bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Gegen Gartenmauer gefahren

Beim Ausparken fuhr ein 55-Jähriger am Montagmorgen gegen 10 Uhr mit seinem VW Caddy in der Windmühlenstraße gegen eine Gartenmauer. Durch den Rückprall wurde der VW im weiteren Verlauf gegen einen geparkten Ford geschleudert. Am VW Caddy entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 15.000 Euro; über den Schaden an der Gartenmauer und dem Ford liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Lorch: Zu weit links gefahren

Auf rund 7500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 74-Jährige am Montagabend verursachte. Gegen 19.45 Uhr befuhr sie mit ihrem VW Touran die Lorcher Straße in Richtung Lorch-Waldhausen. Da sie mit ihrem Fahrzeug zu weit links fuhr, streifte sie eine entgegenkommende landwirtschaftliche Zugmaschine.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen

Vom Kaffeebergweg kommend, bog eine 74-jährige Lenkerin einer Mercedes A-Klasse am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr nach links in die Mutlanger Straße ein. Dabei übersah sie den Dacia einer 24-Jährigen und streifte diesen. Bei dem Zusammenstoß erlitt die 24-Jährige leichte Verletzungen; der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell