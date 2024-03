Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Zeugenaufruf nach Protestaktion auf der B49+Unfallflucht in Dillenburg+Parkplatzrempler in Haiger+Rollerfahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit PKW

Dillenburg (ots)

Braunfels-Tiefenbach: Zeugenaufruf nach Protestaktion

(Bezug zur Meldung: Aus Protest B49 blockiert-https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56920/5741835

Nach einer Protestaktion auf der Bundesstraße 49 in der vergangenen Woche, bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Fünf Personen protestierten am Mittwoch (21.03.24) gegen 14.30 Uhr wegen der aktuellen Lebenshaltungskosten auf der Bundesstraße 49 in Höhe der Auffahrt Tiefenbach/Stockhausen. Bevor eine Streife vor Ort eintraf, fuhren die vier zuvor abgestellten Fahrzeuge davon. Die Insassen im Alter von 13 und 59 Jahren konnte wenig später von einer Streife kontrolliert werden. Die Polizei sucht nun in diesem Zusammenhang Zeugen, die dort im fraglichen Zeitraum an der Weiterfahrt behindert wurden bzw. Insassen, die das Geschehen beim Vorbeifahren aufgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Grauer PKW nach Unfallflucht gesucht

Trotz Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro an einem Audi fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in dem Kundenparkplatz der Postbank in der Herwigstraße einfach weiter. Der Verursacher touchierte am Montag (25.03.2024) gegen 10.00 Uhr bei einem Ausparkmanöver den rechten Kotflügel und die hintere Stoßstange des blauen A1. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach in Richtung Bahnhof davon. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich um einen grauen PKW der Kompaktklasse mit Dillenburger Kennzeichen. Das Fahrzeug könnte an der vorderen Stoßstange linksseitig beschädigt sein. Im Fahrzeug sollen nach Angaben einer Zeugin zwei Männer mit europäischem Erscheinungsbild gesessen haben. Der Beifahrer wäre etwas älter gewesen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Kennzeichen des Fahrzeuges machen? Wer kann Hinweise auf das beschädigte Fahrzeug geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Haiger: Parkplatzrempler

Auf dem Aldi-Parkplatz in der "Lohwiese" touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Dacia. Der weiße Sandero stand dort am Montag (25.03.24) zwischen 10.55 und 11.20 Uhr. Zeugen, die Hinwiese auf den Verursacher des etwa 1.500 Euro hohen Stoßstangenschadens geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Dillenburg unter 02771/907-0 in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund: Rollerfahrer flüchtet - Trümmerteile sichergestellt

Nachdem es auf der Hauptstraße (L3053) in Schwalbach zu einem Unfall kam, sucht die Polizei nach einem unbekannten Rollerfahrer. Am Montag (25.03.24) gegen 17.10 Uhr war eine 58-Jährige mit ihrem VW auf der Landstraße 3053 von Wetzlar in Richtung Niederquembach unterwegs. Als sie dann links in die Reiskirchener Straße abbiegen wollte, überholte sie von hinten ein unbekannter Motorrollerfahrer und sie stießen zusammen. Der Rollerfahrer stürzte zu Boden, stieg wieder auf und fuhr mit dem Zweirad einfach davon. Am Unfallort stellte die Polizei Trümmerteile einer Paggio ZIP sicher. Nach Angaben der Unfallbeteiligten könnten Insassen aus der Buslinie 170, die von Schwalbach nach Wetzlar unterwegs waren, den Unfall beobachtet haben. Wer hat das Unfallgeschehen gesehen? Wer kann Angaben zum Fahrer des Motorrollers machen und dem Kennzeichen? Wo befindet sich ein beschädigter Roller des Herstellers Piaggio? Hinweise nehmen die Beamten der Polizei in Wetzlar unter 06441/918-0 entgegen.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell