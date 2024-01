Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. In Gaststätte eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Holter Straße brachen unbekannte Täter zwischen dem späten Sonntagabend und Dienstagnachmittag (28. - 30.01.2024) in eine Gaststätte ein. Wie genau sie in die Räumlichkeiten eingedrungen sind, steht noch nicht fest. Mit ihrem Diebesgut, bestehend aus diversen Getränken, einem Sparfach, einem Laptop, Kassenhandys und einer Eismaschine, machten sie sich aus dem Staub. Der genaue Wert der Beute kann noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise zum Einbruchsdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell