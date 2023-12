Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zigaretten und Energy-Drinks aus Verkaufsautomat entwendet - Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

In der Korber Straße stieß am Donnerstag ein unbekannter Autofahrer gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Skoda Kodiaq und verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne den Vorfall zu melden. Sachdienliche Hinweise zum Unfall, der sich zwischen 16 Uhr und 18 Uhr ereignete, wird von der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Waiblingen: Diebstahl aus Verkaufsautomat

Unbekannte wirkten am Donnerstag kurz vor 24 Uhr gewaltsam auf einen Verkaufsautomaten ein, beschädigten diesen dabei und erbeuteten zwei E-Zigaretten und Energydrinks. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens ist noch unklar. Die Polizei bittet zu dem Vorfall in der Bahnhofstraße um Zeugenhinweise, die sie unter Tel. 07151/950422 entgegennimmt.

