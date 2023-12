Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Von Fahrbahn abgekommen

Aalen (ots)

Am Donnerstagabend gegen 20:20 Uhr befuhr ein 61-jähriger Citroen-Fahrer die Rottalstraße von Wielandsweiler in Richtung Mainhardt. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr einen Baum um. Anschließend kam er etwa 200 Meter entfernt in einer Wiese zum Stillstand. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Der 61-Jährige blieb unverletzt.

