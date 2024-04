Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Auf der Seite liegender Anhänger blockiert Kreisverkehr + Man geht mit Axt auf Zaun und Fassade los + Unfallflucht in Erda +

Dillenburg (ots)

--

Driedorf - B 255: Lasteranhänger kippt und blockiert Kreisverkehr -

Ein auf der Seite liegender Lkw-Anhänger blockierte heute Nacht den Kreisverkehr am Potsdamer Platz. Gegen 20.20 Uhr war der Lasterfahrer mit seinem Gespann auf der Bundesstraße 255 von Rennerod in Richtung Herborn unterwegs. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Anhänger beim Durchfahren des Kreisels auf den bebauten Rand in der Kreiselmitte geriet, in Schieflage kam und auf die Seite fiel. Das Zugfahrzeug blieb stehen - der 30-jährige Brummifahrer aus dem Westerwaldkreis blieb unverletzt. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten bis etwa 02.00 Uhr an. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden.

Sinn: Mit Axt auf Fassade und Zaun eingeschlagen -

Ein 25-jähriger Mann löste gestern Abend einen Polizeieinsatz in der Friedrich-Ebert-Straße aus. Gegen 10.35 Uhr meldeten sich erste Anwohner, die einen Mann beobachteten, der mit einer Axt in der Hand schreiend in der Straße umherlief. Sofort machten sich mehrere Streifen auf den Weg. Die Polizisten trafen den Mann wenig später dort an, forderten ihn auf die Axt aus der Hand zu legen und nahmen ihn widerstandslos fest. Der offensichtlich alkoholisierte 25-Jährige war Gast einer privaten Feier und war dort in Streit geraten. Letztlich lief er mit der Axt auf die Straße, schlug auf einen Zaun sowie einen Verteilerkasten ein und beschädigte die mit Schiefer verkleidete Fassade eines Hauses. Hierbei trug er eine Verletzung an der Hand davon. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die Wunde. Nach einer kurzen Untersuchung im Dillenburger Krankenhaus, verbrachte er die Nacht in der Ausnüchterungszelle der Herborner Polizeistation. Den in Sinn lebenden Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

Hohenahr - Erda: Gegen Zaun geprallt und abgehauen -

Etwa 600 Euro wird die Reparatur eines Zaunes kosten, nachdem ein flüchtiger Unfallfahrer diesen beschädigt hatte. Im Zeitraum zwischen dem 04.04.2024 (Donnerstag), gegen 06.00 Uhr und dem 05.04.2024 (Freitag), gegen 12.00 Uhr prallte der Unbekannte mit seinem Fahrzeug in der Erbsengasse gegen den Zaun. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell