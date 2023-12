Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Öffentlichkeitsfahndung nach Unterschlagung von Pedelec: Tatverdächtiges Paar identifiziert, Ermittlungen zu weiterem Fall in Fritzlar

(Bitte beachten Sie auch unsere am 23.10.2023, um 12:17 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5632311 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel/ Fritzlar:

Nach der am 23. Oktober 2023 veröffentlichten Fahndung mit Fotos in einem Verfahren wegen Unterschlagung eines hochwertigen Pedelecs aus einem Kasseler Fahrradgeschäft kann die Polizei einen Fahndungserfolg vermelden: Nach der Veröffentlichung erreichten die Ermittler der "BAO Mars" mehrere Hinweise aus der Bevölkerung, von denen zwei zweifelsfrei zur Identifizierung von zwei Tatverdächtigen führten. Es handelt sich hierbei um einen 39-jährigen Mann und eine 38-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel.

Beide stehen im dringenden Verdacht, am 11. Juli 2023 ein Pedelec im Wert von 4.000 Euro bei einer Probefahrt in einem Fahrradgeschäft in Kassel-Bettenhausen unterschlagen zu haben. Als Pfand hinterlegten sie einen Führerschein, der allerdings nicht der Täterin, sondern einer Frau aus Bayern gehörte, die das Dokument vor sieben Jahren verloren hatte.

Da zuvor alle Ermittlungen und das Verfolgen verschiedener Hinweise letztlich nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt hatten, war von einem Richter die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet worden. Diese führte nun mithilfe zweier entscheidender Hinweise zum Erfolg. Unter anderen hatte ein Angestellter das Pärchen im November beim Diebstahl in einem Geschäft in Schauenburg ertappt. Bei der anschließenden Aufnahme der Personalien im Büro des Supermarkts erkannte er das Paar von den veröffentlichten Fotos wieder, worüber er später die Polizei informierte und die Personalien mitteilte. Bei den weiteren Ermittlungen konnte der Tatverdacht gegen beide erhärtet werden.

39-Jähriger in weiterem Fall in Fritzlar tatverdächtig

Zudem meldete sich bei den Ermittlern die Inhaberin eines Fahrradgeschäfts aus Fritzlar, die auf den veröffentlichten Fotos den Mann wiedererkannte, der im März dieses Jahres ein über 4.000 Euro teures Mountainbike aus ihrem Geschäft gestohlen hatte. Die in diesem Fall angestellten Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Fritzlar hatten zuvor nicht zur Identifizierung des Diebes geführt. Demnach steht der 39-jährige Mann nun auch im Verdacht, am 17. März 2023 die Anwesenheit sehr vieler Kunden in dem Fritzlarer Geschäft ausgenutzt zu haben, um nach einem Beratungsgespräch mit dem Fahrrad nach draußen zu flüchten.

Medienvertreter werden gebeten, die veröffentlichten Fotos soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

