FW Rheingau-Taunus: Großbrand in Idsteiner Freizeitbad - Über 100 Einsatzkräfte im Einsatz

Bad Schwalbach (ots) - Aktuell kommt es in Idstein zu einem Einsatz der Feuerwehr. In einem Freizeitbad, das sich im Umbau befindet, brennt es. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die B275 ist in diesem Bereich gesperrt. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Nach Abschluss des Einsatzes folgt eine ausführliche Pressemitteilung. Rückfragen bitte an: Feuerwehr, ...

mehr