POL-MA: Mannheim: Angriff auf mehrere Mitarbeiter einer Diskothek

Mannheim (ots) - Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen 19-jährigen Mann erlassen, welcher im dringenden Verdacht steht, am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, einem 35-jährigen Barbesucher unter anderem mittels Gaspistole ins Gesicht geschossen zu haben. In einer Bar in der Schwetzinger Straße sollen mehrere Personen in Streit geraten ...

