POL-MA: Mannheim: Täter schießt Kontrahenten mit Gaspistole ins Gesicht - Haft

Mannheim (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde Haftbefehl gegen einen 19-jährigen Mann erlassen, welcher im dringenden Verdacht steht, am Samstagmorgen, gegen 03:30 Uhr, einem 35-jährigen Barbesucher unter anderem mittels Gaspistole ins Gesicht geschossen zu haben.

In einer Bar in der Schwetzinger Straße sollen mehrere Personen in Streit geraten sein, wonach der Tatverdächtige eine Gaspistole gezogen und mehrmals auf dessen Kontrahenten geschossen haben soll.

Ein noch unbekannter Zeuge nahm dem 19-Jährigen die Waffe ab, wonach der Angreifer sowie zwei unbekannte Begleiter durch den Gaststättenbetreiber der Bar verwiesen wurden.

Als der Betreiber die drei Personen aus der Gaststätte drängte, soll der 19-Jährige diesen mit einem Messer an der Hand verletzt haben. Dem Wirt gelang es, die Eingangstür der Bar zu verschließen und somit weitere Angriffe zu verhindern.

Beim Eintreffen der Polizei ergriff die dreiköpfige Personengruppe die Flucht. Im Rahmen der Verfolgung konnte der 19-Jährige durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt und vorläufig festgenommen werden. Dieser hatte sich, ersten Ermittlungen zu Folge, auf Grund der vorangegangenen Tat ebenfalls eine Schnittverletzung an der Hand zugezogen, sodass diese medizinisch versorgt werden musste. Während der Versorgung im Rettungswagen griff der Tatverdächtige die eingesetzten Beamten an. Lediglich unter der Anwendung von Zwangsmitteln gelang es den Polizisten, den Mann nach medizinischer Versorgung in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zu verbringen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung aufgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde der 19-jährige Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt, woraufhin dieser den Haftbefehl in Vollzug setzte. Im Nachgang wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell