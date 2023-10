POL-RZ: Umgekippter Laster auf der A 1 - Vollsperrung steht bevor

Ratzeburg (ots) - 17. Oktober 2023 | Kreis Stormarn - 15.-16.10.2023 - Siek In der Zeit vom 15.10.2023, 14.30 Uhr bis zum 16.10.2023, 14.30 Uhr kam es im Meilsdorfer Damm in Siek zu Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Terrassentüren und durchsuchten die jeweiligen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zur Schadenshöhe und zur Art des Stehlgutes können in beiden Fällen ...

