Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht!

Weinheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gewaltsam eine Vereinshütte in der Waidallee aufgebrochen und hieraus ein Tresor entwendet. In dem Tresor befand sich eine geringe Menge Bargeld. Der gesamte Schaden beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro. Das Polizeirevier Weinheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

