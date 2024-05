Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240521-3: Handwerker erbeuten bei Senior Bargeld und Edelmetalle

Brühl (ots)

Polizei Rhein-Erft-Kreis warnt vor Handwerksangeboten an der Haustür

Drei derzeit noch unbekannte Männer haben am Freitagnachmittag (17. Mai) bei einem Senior in Brühl-Pingsdorf eine hohe Bargeldsumme und Edelmetalle erbeutet. Die Täter hatten zuvor kleinere Handwerksarbeiten angeboten und im Anschluss einen hohen vierstelligen Betrag in Rechnung gestellt. Der massiv unter Druck gesetzte Rentner übergab schließlich eine vierstellige Bargeldsumme sowie Silber- und Goldmünzen. Die mit dunklen Monteursoveralls Bekleideten drängten den Geschädigten schließlich dazu, noch weiteres Geld bei der Bank abzuheben und zu übergeben. Die Gesuchten seien etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und ungefähr 25 bis 30 Jahre alt. Sie sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Zumindest einer von ihnen habe einen Kinnbart getragen.

Die zuständigen Beamten des Kriminalkommissariats 12 haben bereits die Ermittlungen aufgenommen und suchen dringend Zeugen. Hinweise nehmen die Polizisten unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen sollen die Unbekannten gegen 14.30 Uhr in einem dunklen Ford Transit in einer an die Euskirchener Straße angrenzenden Straße vor das Haus des Geschädigten gefahren sein. Dort boten sie dem Rentner Arbeiten im Außenbereich des Hauses an und begannen schließlich mit deren Ausführung. Nach Abschluss der Reparaturen forderten die Unbekannten einen hohen vierstelligen Betrag, der dem Geschädigten nicht angemessen erschien. Schließlich gelang es den Betrügern, den Senior derart unter Druck zu setzen, dass er das Bargeld und die Münzen aushändigte.

Die Polizei rät:

- Vergeben Sie keine Arbeitsaufträge an Handwerker, die Sie nicht kennen und nicht bestellt haben. Vertrauen Sie auf regional ansässige Fachfirmen.

- Seriöse Firmen erstellen vor Beginn der Arbeiten einen Kostenvoranschlag und händigen nach deren Abschluss eine Rechnung aus, die dann per Überweisung bezahlt werden kann.

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung.

- Wenn Sie sich bedrängt fühlen, ist es ratsam eine Vertrauensperson hinzuzuziehen. Im Bedarfsfall wählen sie umgehend den Polizeinotruf 110. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell