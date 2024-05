Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200524-1 Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Pulheim (ots)

Eine Fahrt mit dem Pkw unter Alkoholeinfluss endete in einer Grundstücksmauer. Der 29-jährige Fahrer kam am Montagmorgen, 20.05.2024, gegen 05:00 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Kreisverkehr Mondallee, Ecke Am Bendacker prallte er gegen die Mauer. Durch den Zusammenstoß wurde er nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Mann etwa 1,5 Promille intus hatte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. (gr)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell