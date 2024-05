Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240521-1: Festnahme nach Einbruch in Firmengelände

Brühl (ots)

Aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat in der Nacht zu Montag (20. Mai) zwei junge Männer (18, 21) in Brühl-Vochem vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, zusammen mit weiteren Komplizen in die Lagerhalle einer Firma eingebrochen zu sein und mehrere Kabel entwendet zu haben. Die Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem in einem Verfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Gegen 1.45 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Er habe laute Geräusche gehört und beobachtet, wie mehrere Personen in der Einfahrt des Firmengeländes am Gleueler Weg stünden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Täter zunächst das Tor zum Hof der Firma geöffnet haben. Danach sollen sie ein Garagentor zur Lagerhalle geöffnet und dabei beschädigt haben. Im Innern der Halle sollen sie die Tür zu den Büroräumen aufgehebelt und diese durchsucht haben. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach den Flüchtigen auf, sicherten die Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige.

Im Rahmen der Fahndung trafen Polizisten auf zwei Männer, zu denen die Personenbeschreibungen des Zeugen passten. Sie nahmen den 18-Jährigen und den 21-Jährigen vorläufig fest und brachten sie auf eine Polizeiwache. Ein weiterer Beamter stellte einen Citroen an einem Parkplatz an der Renault-Nissan-Straße fest. Im Innern des Autos befanden sich diverse Kabel. Außerdem wies der Wagen zahlreiche Unfallschäden und frischen Lackabrieb auf. Die Beamten stellten das Auto sicher und fertigten daraufhin eine Verkehrsunfallfluchtanzeige. Zudem ergaben weitere Ermittlungen, dass die Kennzeichen des Citroen für ein anderes Auto ausgegeben worden waren.

Hinweise von Zeugen sind, wie in diesem Fall, für die polizeiliche Arbeit von besonderer Bedeutung. Scheuen Sie nicht, die Polizei bei verdächtigen Beobachtungen, auch über den Notruf 110, zu kontaktieren. Eine gute Beschreibung der Beobachtungen und der Person kann dazu beitragen, Sachverhalte und mögliche Straftaten aufzuklären. (jus)

