Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und dem Polizeikommissariat Holzminden zur Sicherstellung großer Mengen Cannabis.

Holzminden (ots)

Erneut ist es den Ermittlern des Polizeikommissariat Holzminden gelungen, eine große Menge Rauschgift sicherzustellen. Erst Anfang Mai wurde im Rahmen von Kontrollen und Dursuchungen im Stadtgebiet von Holzminden eine erhebliche Menge Marihuana und andere Betäubungsmittel sichergestellt. In einer erneuten Durchsuchungsaktion am frühen Morgen des 23.05.2024 konnten Beamte des Kriminal- und Ermittlungsdienstes des PK Holzminden wieder große Mengen Marihuana, Btm-Handelutensilien und geringe Mengen Kokain sicherstellen. In dem umfangreichen Ermittlungsverfahren des für Jugendkriminalität zuständigen Fachbereichs konnten zuvor ausreichend Hinweise zum Drogenhandel erlangt werden, zu denen seitens der Staatsanwaltschaft Hildesheim ein Dursuchungsbeschluss auf Grundlage des neuen Cannabisgesetzes bei dem Amtsgericht Hildesheim erwirkt werden konnte. Der heranwachsende Beschuldigte (männlich, 18 Jahre) wurde im Rahmen der Maßnahmen vorläufig festgenommen und dem Polizeikommissariat Holzminden zugeführt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen, weil keine ausreichende Haftgründe vorlagen. Die Ermittlungen werden fortgeführt und der junge Holzmindener wird sich in einem Gerichtsverfahren verantworten müssen. Die Polizei Holzminden weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass durch die neue Rechtslage im Betäubungsmittelrecht sich lediglich eine Teillegalisierung von Cannabis ergeben hat. Der unerlaubte Erwerb und das illegale Handeltreiben mit Cannabis steht weiterhin unter Strafe und wird konsequent verfolgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell