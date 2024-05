Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tödlicher Verkehrsunfall in Hessisch Oldendorf

Am Mittwoch (15.05.2024) ereignete sich, gegen 18:40 Uhr, auf der Landstraße 433 zwischen den Ortschaften Hemeringen und Heßlingen ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach jetzigen Erkenntnissen war ein 71-jähriger Motorradfahrer gemeinsam mit zwei Freunden auf einer Motorradtour unterwegs. Gemeinsam befuhren sie die L 433 in Richtung Heßlingen. Noch vor dem Fuhlener Kreisel kam der 71-Jähriger mit seinem Motorrad alleinbeteiligt aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr durch den angrenzenden Straßengraben. Am Ende des Grabens geriet das Motorrad in Seitenlage und der Fahrer kam auf einem angrenzendes Feld zum Liegen. Der Mann aus Rinteln erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Landesstraße war während der Rettungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme voll gesperrt.

