Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Eindringling nach Hausfriedensbruch und Widerstand ins Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 14.04.2024, meldete gegen 03:00 Uhr ein aufmerksamer Bürger über den Notruf der Polizei, dass sich eine Person Zutritt zu einem Container der Baustelle an der Mährfeldschule in Hassel verschafft habe. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, entdeckten sie den Eindringling schlafend in dem Baucontainer. Die Polizisten weckten den Mann und geleiteten ihn für weitere Maßnahmen zunächst nach draußen. Bei der folgenden Personalienfeststellung des Tatverdächtigen wurde dieser zunehmend aggressiv und störte die Maßnahmen. Als der 41-jährige Gelsenkirchener ohne festen Wohnsitz daraufhin in Gewahrsam genommen werden sollte, sperrte er sich massiv, trat nach den Beamten, beleidigte sie fortwährend und versuchte sie anzuspucken. Trotz des Widerstandes wurde der Beschuldigte schließlich gefesselt und in das Polizeigewahrsam eingeliefert. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

