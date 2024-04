Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Beifahrer bei Unfall in Hassel schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hassel am Donnerstag, 11. April 2024, wurde ein 19-jähriger Gladbecker schwer verletzt. Ein gleichaltriger Gelsenkirchener fuhr mit seinem Auto gegen 22.45 Uhr auf der Polsumer Straße in Richtung Polsum. Der verletzte Gladbecker fuhr als sein Beifahrer mit. Kurz vor der Flachsstraße kam der Gelsenkirchener rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem ordnungsgemäß geparkten Transporter in einer Parkfläche. Der Gladbecker verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Sowohl das Auto des Gelsenkircheners als auch der geparkte Transporter einer 36-jährigen Essenerin wurden bei der Kollision beschädigt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

