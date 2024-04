Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerer Raub auf Lebensmittelgeschäft in Rotthausen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem schweren Raubdelikt in Rotthausen am Donnerstag, 11. April 2024, sucht die Polizei Gelsenkirchen weitere Zeugen der Tat sowie Hinweise. Ein Unbekannter betrat um 21.54 Uhr ein Lebensmittelgeschäft an der Steeler Straße und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe eine 33-jährige Mitarbeiterin auf, die Kasse zu öffnen und ihm dem Inhalt zu überreichen. Schließlich öffnete der Täter selbst mittels eines Werkzeuges die Kasse und entnahm das Bargeld in dreistelliger Höhe. Nach dem schweren Raub flüchtete der Unbekannte fußläufig in Richtung der Schemannstraße. Eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Der männliche Tatverdächtige ist etwa 1,90 Meter groß und wird auf ein Gewicht von 100 Kilogramm geschätzt. Er hat blaue Augen. Bekleidet war der maskierte Täter mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans und weißen Schuhen.

Hinweise von Zeugen bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell