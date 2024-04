Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: PKW-Diebstahl in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 12.04.2024, kam es in den Abendstunden zum Diebstahl eines PKW vom Parkplatz eines Fitnessstudios in Schalke. Ein 21-jähriger Gelsenkirchener hatte gegen 20:35 Uhr das Fitnessstudio an der Asbeckstraße besucht und zuvor seinen Kompaktwagen auf dem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 22:25 Uhr in die Umkleidekabine zurückkehrte, musst er feststellen, dass seine Sporttasche samt Portemonnaie und Fahrzeugschlüssel entwendet wurde. Mit Hilfe der Schlüssel stahlen die unbekannten Täter auch das Fahrzeug des Geschädigten vom Parkplatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

