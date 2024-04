Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher-Duo nach kurzer Flucht aufgegriffen

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 13.04.24, ereignete sich gegen 19:15 Uhr ein Wohnungseinbruch in Bulmke-Hüllen. Aufmerksame Zeugen hatten über den Notruf der Polizei gemeldet, zwei Personen beim Einbruch in eine Wohnung an der Walpurgisstraße beobachtet zu haben. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits geflüchtet. Der geschädigte Mieter der Wohnung sowie ein weiterer Zeuge waren den Personen jedoch hinterhergeeilt und konnten so den Beamten wertvolle Hinweise zur Fluchtrichtung der beiden geben, welche schließlich zur Ergreifung der Täter im Nahbereich führte. Die Personen konnten nach kurzer fußläufiger Flucht angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Beide führten keinerlei Ausweispapiere mit sich. Bei der anschließenden Identitätsfeststellung auf der Wache wurde ermittelt, dass es sich bei einem der Täter um einen erst 13-jährigen Jugendlichen ohne festen Wohnsitz in Deutschland handelte. Er wurde in die Obhut des Gelsenkirchener Jugendamtes übergeben. Die Identität seiner Komplizin ist bisher vollständig ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an.

