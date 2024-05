Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien an Skater-Bahn - Zeugen gesucht

Holzminden/ Boffzen (ots)

Zwischen Samstag (25.05.2024) gegen 18:00 Uhr und Montag (27.05.2024) gegen 09:30 Uhr kam es in der Carl-Zeiss-Straße in Boffzen zu einer Sachbeschädigung an einer Skater-Bahn.

Ein bislang unbekannter Täter besprühte die Bahn mit diversen Graffiti-Symbolen in weißer Farbe. Hierbei wurden die Schriftzüge "BMW" und "MBH" sowie weitere Schriftzüge und Zeichen angebracht.

Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, oder Angaben zu dem bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Boffzen unter der Telefonnummer 05271-951050 zu melden.

