POL-PDLU: E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Speyer (ots) - In der Sophie-de-la-Roche-Straße wurde durch Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Die Straße wird deshalb aktuell zwischen der Eichendorffstraße und der Dudenhofer Straße abgesperrt. Aufgrund des Einsatzes und von vor Ort befindlichen Einsatzfahrzeugen kann es in diesem Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht aktuell nicht. Rückfragen bitte an: ...

