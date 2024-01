Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg/Harthausen - Einbrüche in Vereinsheime in Harthausen und Römerberg

Römerberg / Harthausen (ots)

Im Tatzeitraum vom Montag, 22.01.2024, 18:00 Uhr auf Dienstag, 23.01.2024 zur Mittagszeit kam es zu zwei Einbrüchen in Vereinsheime im Dienstgebiet. Bei einem Vereinsgelände in Harthausen wurde das Fenster zur Küche aufgehebelt und mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca.1000 Euro.

Außerdem verschafften sich unbekannter Täter im gleichen Tatzeitraum Zugang zu einem Vereinsheim in der Straße An der großen Hohl in Römerberg-Berghausen und durchsuchten mehrere Schränke. Hier wurden mehrere hochwertige Musikinstrumente im Gesamtwert von 20.150 Euro durch die unbekannten Täter entwendet. Zudem wurde ein Sachschaden von 3500 Euro verursacht.

Wer hat nahe des Pfälzerwaldvereins Harthausen oder des Musikvereins Berghausen verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell