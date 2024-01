Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Falsches Gewinnversprechen

Speyer (ots)

Am Dienstag, dem 23.01.2024 zwischen 12:45 und 13:15 Uhr erhielt eine 59-jährige Speyerin zwei Anrufe von ihr unbekannten Personen. Die beiden unbekannten Anrufer, eine männliche und eine weibliche Stimme, forderten die 59-Jährige hierbei auf Gutscheine zu erwerben und die Gutscheincodes an die Anrufer weiterzugeben. Der 59-Jährigen wurde dafür ein hoher fünfstelliger Gewinn in Aussicht gestellt. Nachdem der Geschädigten ein Sachschaden in Höhe von 25 EUR entstanden war, bemerkte sie den Betrug.

Es kommt immer wieder zu Anrufen, in welchen ein Gewinn in Aussicht gestellt wird. Die Polizei rät zu folgenden Verhaltenshinweisen

- Geben Sie keine persönlichen Daten wie Name, Geburtsdatum, Bankverbindungen, Vermögensverhältnisse an fremde Personen heraus. - Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein, prägen Sie sich jedoch die Stimme und sprachlichen Besonderheiten des Anrufers ein. - Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn Sie in Ihrem Telefon angezeigt wird. - Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus den Telefonverzeichnissen löschen. - Bringen Sie den Anruf bei der nächsten Polizeidienststelle oder per Onlinewache zur Anzeige.

