Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletzter Person

Speyer (ots)

Am Dienstag, gegen 12:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Autofahrer die Iggelheimer Straße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe eines Baumarktes steuerte der PKW aufgrund technischer Probleme nach links. Der 25-Jährige wollte schließlich am linken Fahrbahnrand anhalten und fuhr hierzu auf einen Einfädelungsstreifen der Gegenfahrbahn. Hier kam ihm eine 58-jährige Autofahrerin entgegen, welche eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Bei dem Zusammenstoß wurde die 58-Jährige leicht verletzt und klagte über Schmerzen im Brustbereich. Die Hinzuziehung des Rettungsdienstes war nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell