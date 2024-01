Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schwächeanfall führt zu Unfall

Mutterstadt (ots)

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache eine 69-jährige Pkw-Fahrerin am Dienstagmittag in der Erlenstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Trotz offenbar geringer Geschwindigkeit kam die Unfallverursacherin mit ihrem Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte dann mit einem geparkten Pkw. Dieser Pkw wurde dann noch auf einen dahinter geparkten Pkw geschoben, an dem jedoch kein Schaden entstand. Da die 69-jährige vor Ort über Schmerzen in der Brust klagte, wurde sie zu weiteren medizinischen Versorgung ein Krankenhaus verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

