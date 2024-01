Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ausbaldowern eines Einfamilienhauses

Speyer (ots)

Am Mittwoch, dem 23.01.2024 um 16:50 Uhr sprachen zwei Männer mittleren Alters einen 87-jährigen Speyerer aus einem Fahrzeug heraus an. Die beiden Männer gaukelten dem 87-Jährigen hierbei vor, diesen aus der Vergangenheit zu kennen und erfragten die Adresse des Mannes. Durch geschickte Gesprächsführung gelangte einer der beiden Männer in die Wohnung des 87-Jährigen und bat diesen für ihn mehrere Wertgegenstände in einem Tresor lagern zu können. Hintergrund wäre, dass die Unbekannten spontan ins Ausland verreisen müssten und die Wertgegenstände danach wieder abholen wollen. Als der 87-Jährige dem Mann offenbarte, dass er keinen Tresor und keine eigenen Wertgegenstände gelagert habe, sei der unbekannte Mann mitsamt seinen Wertgegenständen kommentarlos gegangen. Es ist davon auszugehen, dass die beiden unbekannten Männer herausfinden wollten, ob bei dem 87-Jährigen Mann etwas von Wert erlangt werden könne.

Um eine persönliche Beziehung vorzutäuschen und daraufhin eingelassen zu werden,

- rufen Täterinnen oder Täter vorher an und geben sich als lange nicht gesehene Verwandte - zumeist Enkelkinder ("Enkel-Trick") - mit plötzlichem akutem Geldbedarf aus. - bestellen Täterinnen oder Täter angebliche Grüße von Bekannten oder Verwandten. - überbringen Täterinnen oder Täter eine angebliche Unglücksnachricht von Bekannten oder Verwandten. - geben sich Täterinnen oder Täter als entfernte Verwandte, als ehemalige Kollegen oder Nachbarn, als Pflegepersonal oder Bettnachbarn vom Krankenhausaufenthalt aus.

