BPOLI EBB: BMW-Fahrerin musste Auto stehen lassen

Zittau, Ostritz (ots) - 30.04.2024 / 14:05 Uhr / Ostritz 01.05.2024 / 12:30 Uhr / Zittau Die Bundespolizei hat in den vergangenen zwei Tagen in Ostritz und Zittau an der polnischen Grenze neun Staatsbürger nach illegalem Grenzübertritt aufgegriffen und nach Polen zurückgewiesen. Am 30. April 2024 war es eine Gruppe von acht Männern aus Afghanistan, die laut Hinweis eines Bürgers um 14:05 Uhr die Grenze über die ...

