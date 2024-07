Freiburg (ots) - Tatörtlichkeit war der Bahnhof in Grenzach. Korrigierte Meldung: Am Freitag, 19.07.2024, gegen 12:45 Uhr, soll ein Mann am Bahnhof in Grenzach mehrere Fahrräder mutwillig demoliert haben. Zeugen verständigten die Polizei. Noch am Bahnhof konnte ein 39-jähriger, mutmaßlich stark alkoholisierter ...

mehr