Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrerin bei Unfallflucht leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Als eine 57-Jährige am Dienstag (28.05.) gegen 12.35 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Feldmühlenstraße in Richtung Halden unterwegs war, überholt ein BMW die Hagenerin. Dabei traf der Außenspiegel des Autos den Lenker und die Hand der Frau, die daraufhin nach rechts in das angrenzende Gebüsch neben der Fahrbahn stürzte. Nach dem Zusammenstoß habe die leicht verletzte Radfahrerin noch gesehen, wie der schwarze 1er BMW deutlich abbremste, seine Fahrt dann jedoch ohne anzuhalten in Fahrtrichtung Halden fortsetzte. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes sei dem Autofahrer und der 57-Jährigen ein anderes Fahrzeug entgegengekommen. Nach Angaben der Hagenerin habe der BMW deshalb nicht ausreichend Platz gehabt, um sicher überholen zu können. Die verletzte 57-Jährige wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen, nachdem sie durch eine Rettungswagenbesatzung erstversorgt wurde. Die Frau konnte den Polizisten das Kennzeichen des flüchtigen Autos mitteilen. Die Beamten suchten anschließend die Anschrift des Fahrzeughalters auf. Der 85-jährige Besitzer des Autos gab zu, an dem Unfall mit der Radfahrerin beteiligt gewesen zu sein. Die Sicht sei aufgrund des stetigen Licht- und Schattenwechsels behindert gewesen. Darüber hinaus habe es Gegenverkehr gegeben. Als er das Pedelec überholte, sei die Frau einen Bogen nach links gefahren, sodass er sie mit der rechten Seite seines Pkw touchierte. Er habe jedoch nicht unmittelbar anhalten können, da sich weitere Fahrzeug hinter ihm befunden hätten. Erst ein paar Meter weiter habe er gestoppt und sei zurück zur Unfallstelle gelaufen. Dort habe er die Radfahrerin jedoch nicht antreffen können. Deshalb sei er dann nach Hause gefahren, um die Polizei kontaktieren zu können. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher und fertigten eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (arn)

