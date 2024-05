Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer rutscht nach Sturz über die Fahrbahn - Fahrzeug mit anderen Kennzeichen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Straße Nahmertal verlor ein 31-Jähriger am Dienstag (28.05.) aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Yamaha, geriet ins Schleudern und stürzte zu Boden. Bei dem Unfall, der sich um 16.15 Uhr stadteinwärts ereignete, rutschte der Hagener mit seinem Fahrzeug noch rund 68 Meter über die Straße und zog sich dabei mehrere Verletzungen zu. Der Hagener bat Ersthelfer und Zeugen des Unfalls, nicht die Polizei zu rufen, da er das Motorrad erst kürzlich gekauft habe und die Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehören würden. Eine Überprüfung in den polizeilichen Auskunftssystemen während der Unfallaufnahme bestätigte die Angabe des Mannes. Polizisten stellten das Motorrad zur Eigentumssicherung sicher, da die Besitzverhältnisse nicht geklärt werden konnten. Der Motorradfahrer musste durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 31-Jährige erhielt eine Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauchs. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (arn)

