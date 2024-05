Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin fährt in Schlangenlinien mit 1,8 Promille durch Dahl

Hagen-Dahl (ots)

Auf der Dahler Straße stoppten Polizisten am Montag (27.05.) eine Autofahrerin aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise. Gegen 22.55 Uhr war díe 37-Jährige mit einem VW unterwegs. Eine Zeugin verständigte die Polizei und gab an, dass die Frau unkontrolliert bremste und in Schlangenlinien fuhr. Dabei sei der VW bis auf die Gegenfahrbahn geraten und habe dabei den entgegenkommenden Verkehr gefährdet. Die Zeugin folgte dem VW bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten konnten den VW auf der Dahler Straße/Ribberstraße anhalten. Die 37-Jährige gab bei der Kontrolle an zwei Gläser Wein getrunken zu haben, weitere Angaben machte sie nicht. Sie stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Das Gerät zeigte einen Wert von 1,8 Promille an. Die 37-jährige Hagenerin musste eine Blutprobe abgeben. Während der Kontrolle zeigte sich die Frau einem Beamten gegenüber aggressiv. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt, darüber hinaus erhielt die 37-Jährige eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Ihr ist das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. (arn)

