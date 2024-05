Polizei Hagen

POL-HA: Hagener nach Rotlichtverstoß leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Am Montag (26.05.) stießen am Märkischen Ring zwei Autos zusammen, nachdem ein Mann nach derzeitigem Stand der Ermittlungen über eine rote Ampel fuhr. Gegen 22 Uhr war der 62-Jährige mit seinem Daihatsu in Fahrtrichtung Herdecke unterwegs. Als er in den Kreuzungsbereich Märkischer Ring/Heinitzstraße/Badstraße einfuhr, stieß er mit dem BMW eines 22-Jährigen zusammen, der die Heinitzstraße in Fahrtrichtung Badstraße befuhr. Ein Zeuge, der sich hinter dem Daihatsu befand, gab an, dass der 62-Jährige zunächst an der roten Ampel vor ihm stand. Dann sei der Mann jedoch unerwartet in den Kreuzungsbereich gefahren. Möglicherweise habe er auf das Signal der Fußgängerampel reagiert. Der Fahrer des BMW erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Der Hagener kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Autos waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache führt das Verkehrskommissariat. (arn)

