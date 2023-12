POL-AA: Schorndorf: Unfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots) - Fellbach: Unfallflucht Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Mittwoch die Stuttgarter Straße in Richtung Waiblingen, als er ein am Fahrbahnrad parkendes Auto streifte. An dem Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Der Unfallverursacher hat sich nach dem Vorfall unerlaubt entfernt, ohne ihn bei der Polizei zu melden. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen 18.15 Uhr und 19.30 ...

