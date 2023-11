Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Versuchte unerlaubte Einreise mit falschem Ausweis

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizeiinspektion Konstanz haben einen Busreisenden bei dem Versuch ertappt, mit einem falschen Dokument in das Bundesgebiet einzureisen.

Die Beamten kontrollierten am gestrigen Abend (21. November 2023) einen 55-jährigen türkischen Staatsangehörigen in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus am Grenzübergang Konstanz-Autobahn. Der 55-jährige Mann wies sich mit einer griechischen Identitätskarte aus. Bei der genaueren Betrachtung des Ausweises entstanden erste Zweifel an dessen Echtheit. Eine eingehende Überprüfung des Dokuments verfestigte die Annahme, dass es sich um eine Totalfälschung handeln soll. Behalten durfte der Reisende das mutmaßliche Falsifikat nicht. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten schließlich zwei türkische Reisepässe fest, die die wahre Identität des Mannes bestätigten. Die genaue Betrachtung der Reisepässe ergab, dass diese durch Heraustrennen von einzelnen Seiten verändert worden waren.

Da der 55-Jährige keine für die Einreise und den Aufenthalt erforderlichen gültigen Dokumente vorlegen konnte, verweigerten die Bundespolizisten ihr die Einreise nach Deutschland.

Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt nunmehr wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Veränderns von amtlichen Ausweisen sowie des Versuchs der unerlaubten Einreise.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell